Tekstil fuarına Denizli’den 100 tekstilci katıldı

EV tekstili sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve DSO Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Denizlili 100 tekstil firmasını yalnız bırakmadılar. Başkan Kasapoğlu ve Uğurlu beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte fuarı ziyaret ederek sektör temsilcileriyle buluştu. Başkan Kasapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile fuarda bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, "Denizli tekstilde önde gelen şehirlerimizden biri olarak, Babadağ'dan başlayan köklü bir geleneği temsil ediyor" dedi.