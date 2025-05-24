Yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı yükseldi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 4 ayında, 2024'ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 azaldı. 2025'ün ilk 4 ayında, 2024'ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,8 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,6 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artış oldu. Nisan 2025'te, Nisan 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 58,5 oranında arttı.