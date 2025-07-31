İzmir’de korsan taksiyle mücadelede önemli adım

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik başlattığı kampanyayla dikkat çekti. "Yasal olanı kullan - korsan kullanma - cezaya ortak olma" sloganıyla hazırlanan farkındalık afişleri, oda binası başta olmak üzere İzmir'in çeşitli noktalarında, AVM'lerde, otobüs duraklarında ve yoğun geçiş güzergahlarında vatandaşların görebileceği şekilde asıldı. Korsan taşımacılığın tüm ülke genelindeki taksi esnafının en büyük sorunu olduğunu kaydeden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "'Korsanı kullanma, cezaya ortak olma' sloganıyla İzmir broşürler, camlara yapıştırılan büyük afişler ve odamız önüne asılan iki büyük pankart ile vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.