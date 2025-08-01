Katar ticaret anlaşması yürürlüğe giriyor

TİCARET Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında 2018'de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) 1 Ağustos 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Katar arasında 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunuyor. Türkiye ile Katar arasındaki yıllık dış ticaret hacmi 1,1 milyar dolar (2024 yılında) olup, Türkiye lehine 328 milyon dolar dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Türkiye olarak, bugüne kadar AB ile Gümrük Birliği dışında, 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması, 6 ülke ile Tercihli Ticaret Anlaşmaları daha önce imzalanmış olup, yürürlüktedir" denildi.