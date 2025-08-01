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Haberler Ekonomi Kritik konut uyarısı: Büyük şehirlerde balon riski artıyor

Kritik konut uyarısı: Büyük şehirlerde balon riski artıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kritik konut uyarısı: Büyük şehirlerde balon riski artıyor
İSTANBUL, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki hızlı artış, hem vatandaşları hem de yatırımcıları endişelendiriyor. Emlak piyasasında 'fiyat balonu' tartışmaları yeniden gündemde. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez "Fiyat-kira oranı, bir konutun satış fiyatının yıllık kira gelirine oranını gösterir. Bu oran tarihî ortalamaların çok üzerine çıkıyorsa, konut fiyatlarının kira getirisine göre aşırı değerlendiği anlamına gelir" dedi. Yenilmez, konutların bir hane için 'ulaşılamaz' hale geldiğini ve bunun da balon riskine işaret ettiğini söyledi.
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