Turizmde ziyaretçi rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy toplantıda Terörsüz Türkiye süreci kapsamında 5 ilde gerçekleştirilecek Bir Anadolu Şenliği isimli programının da ayrıntılarını açıkladı. Bakan Ersoy, "2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin turist Türkiye'ye geldi. En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den gerçekleşti. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı. Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o tarihlerde daha yoğun olacağını öngörüyoruz" dedi.

'HEDEFE İLERLİYORUZ'

Turizm gelirleri hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "İlk 6 ay dönemler itibarıyla 25,8 milyar dolar ile rekor gelir elde etmiş olduk. Cumhuriyet tarihinin 6 aylık turizm verilerine baktığınız zaman ilk 6 aylık içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu. Yıllık 64 milyar dolar hedefimize adım adım ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Ortalama kalış süresindeki artışa da dikkat çeken Ersoy, "Yıl ortasında ortalama kalış süresi 10 gece oldu. Yıl sonunda bu sürenin 10,4 ila 10,5 geceye ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu. Ersoy, turizmde yaşanan mevsim kaymasına da dikkat çekerek, "Artık sezon sadece yaz aylarıyla sınırlı değil. Bu yıl da sezonun eylül, ekim ve kasım aylarına kaydığını gözlemliyoruz. Bu bizim hedeflediğimiz bir durumdu" değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖR EKONOMİYE CAN SUYU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklanan turizm verileriyle ilgili olarak, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor " ifadelerine yer verdi.