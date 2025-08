Salamda domuz sucukta tek tırnaklı eti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine göre bir salam markasında domuz eti, beş markadaysa tek tırnaklı et tespit edildi. Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı. Buna göre bakanlığın 1 Temmuz 2025'te duyurduğu 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine göre et ve et ürünlerinde uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

FİRMALAR

BİFET Dana İspanyol salan Domuz eti tespiti Kocaeli- Çayırova

ALTINIŞIK Kasap Fermente dana sucuk Tek tırnaklı eti tespit İzmir-Çeşme

HAS Kasabı Kuzu kemikli parça et Tek tırnaklı eti tespit Adana-Seyhan

MEHMET Aslan Tozman Kırmızı et (parça) Tek tırnaklı eti tespit Adana-Yüreğir

MEHMET Bayar Kırmızı et Tek tırnaklı eti tespit Adana- Yüreğir

YUSUF Can Tozman Kırmızı et Tek tırnaklı eti tespit Adana-Yüreğir