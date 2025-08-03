İhracatın lokomotifi sektörü otomotiv

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3.8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 3.4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1.6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 128.4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Türkiye ihracatının yüzde 72.9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14.4 artışla 18.2 milyar dolar olarak hesaplandı.