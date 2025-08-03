Türkiye’den Suriye’ye ilk doğal gaz akışı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Katar Kalkınma Fonu Başkanı Fahad Hamad Al-Sulaiti ile Türkiye- Suriye Doğal Gaz Boru Hattı Açılış Töreni'ne katıldı. Suriye'de başlayan yeni dönemle birlikte Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerin vatanlarına gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, 2017 yılından bu yana Afrin, İdlib gibi bölgelerin enerji arz güvenliğini sağlıyoruz. Elektriği halihazırda 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. İhracat kapasitemizi ilk etapta yüzde yüzde 25 daha sonra da ekleyeceğimiz yeni bağlantı hatlarıyla iki katından fazla artırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 861 megavat'a ulaşacak ve Suriye'deki 1,6 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacağız."