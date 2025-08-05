Çinli turistlerden Türkiye’ye yoğun ilgi

ÇİN Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Çinli seyahatseverler için Türkiye'deki turizm merkezlerinin ilgi çekici olduğunu vurgulayan Jiang, "Türkiye, Çinli turistleri cezbediyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında belirgin bir artış yaşandı. 2024 yılında 409 binden fazla Çinli turist Türkiye'ye geldi. Bir önceki yılla kıyas edilirse yüzde 65,1 artışla uluslararası ziyaretçiler arasında en hızlı büyüyen pazar olmuştur." diye konuştu. Jiang Türkiye'de 6 ayı aşkın süredir görev yaptığını, Anadolu'nun görkemli ve kadim medeniyetlerine tanıklık ettiğini vurguladı.