İncirde hasat 15 gün gecikti

İZMİR Tire'de, bahar aylarında yaşanan zamansız don olayı incir hasadında yaklaşık 15 günlük bir gecikmeye neden oldu. Dünyanın en kaliteli incirlerinin üretildiği Güme dağında incir üreticisi hasat hazırlıklarını tamamladı. Don olayından etkilenmeyen bazı incir bahçelerinde hasat hızlı başladı. Pazar tezgahlarında yavaş yavaş yerini alan yaş incirin kilosu 200- 250 lira arasında satılmaya başlandı. İncir işçisinin ücretleri ise üreticiyi zorluyor. Üreticiler, "Rekolte inşallah yüksek ve kaliteli olur. Zamansız yağan yağmurlar üründe kaliteyi olumsuz etkiliyor. Umarız sezon sonuna kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamayız" şeklinde konuştular.