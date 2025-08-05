Kuşadası’na deniz manzaralı sağlık üssü

Aydın Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tek bir binada toplanarak bölge halkına kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmaya başladı. Modern donanımı, merkezi konumu ve deniz manzaralı yapısıyla dikkat çeken sağlık kompleksi sayesinde, Kuşadalılar birçok farklı sağlık hizmetine tek bir noktadan, daha hızlı ve etkin şekilde erişebilecek. Randevu süreçlerinden acil müdahaleye kadar pek çok alanda verimlilik ve koordinasyon artarken, vatandaşların farklı kurumlar arasında mekik dokuması da sona erdi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş

'ESER VE HİZMET SİYASETİ'

Açılışa ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, yatırımı "eser ve hizmet siyasetinin" bir ürünü olarak nitelendirdi. Savaş, "Bu önemli yatırım hem Kuşadası'mız hem Aydın'ımız için büyük bir kazanım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise, sağlık alanında atılan adımların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan, önce sağlık" vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Her ilçemize kaliteli sağlık hizmeti ulaştırmak için durmadan çalışıyoruz. Kuşadası Sağlık Kompleksi, güçlü, kapsamlı ve erişilebilir yapısıyla bölgemize büyük katkı sunacak. Bu yatırım, AK Parti'nin hizmet odaklı siyasetinin somut bir göstergesidir."

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen de yeni tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Kuşadası'nın sağlık altyapısını güçlendirecek modern ve kapsamlı bir tesisi daha hizmete açtık. Vatandaşlarımız artık sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha modern koşullarda erişebilecek."

Yeni sağlık kompleksiyle birlikte, randevu süreçlerinden acil müdahaleye kadar pek çok alanda verimlilik ve koordinasyon artacak. Vatandaşlar farklı birimler için ayrı ayrı yerlere gitmek zorunda kalmadan, tüm işlemlerini tek çatı altında halledebilecek.

ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU

YENİ sağlık kompleksinde dört temel birimin bir araya gelmesiyle birlikte zaman ve kaynak kullanımı daha etkin hale geldi. Vatandaşlar farklı birimler için ayrı ayrı yerlere gitmek zorunda kalmadan, tüm işlemlerini tek çatı altında halledebilecek. Fiziki kapasitesinin yanı sıra, sunulan hizmet kalitesiyle de ön plana çıkan Kuşadası Sağlık Kompleksi'nin bölgeye uzun vadeli katkılar sağlaması bekleniyor.