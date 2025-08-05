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Haberler Ekonomi Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Son dakika haberleri... Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? Altın almak için doğru zaman mı? soruları özellikle yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın dün günü 4 bin 409 liradan tamamlamıştı. Peki altın bugün ne kadar? İşte 5 Ağustos Salı altın fiyatları...

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 409 liradan tamamlamıştı. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte 5 Ağustos Salı canlı altın fiyatları...

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yatay seyirle 4 bin 409 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 385 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 370 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Bankadan beklenen faiz indirimlerinin ABD ekonomisini destekleyeceğine yönelik öngörülerle dolara olan talebin artması ve artan risk iştahıyla yatırımcıların pay piyasalarına yönelmesi altın fiyatlarında düşüş eğilimine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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