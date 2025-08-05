Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? 5 Ağustos Salı

Bankadan beklenen faiz indirimlerinin ABD ekonomisini destekleyeceğine yönelik öngörülerle dolara olan talebin artması ve artan risk iştahıyla yatırımcıların pay piyasalarına yönelmesi altın fiyatlarında düşüş eğilimine neden oldu.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.