Atıl petrol kuyularından “beyaz altın” fışkırdı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Berat Albayrak döneminde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en önemli hamlelerinden olan petrol ve doğalgaz sondajları yeni bir enerji kaynağına daha kapı araladı. Başkan Erdoğan'ın "Bulanlar arayanlardır" sözlerinin ışığında 11 milyar dolar harcanarak 11 milyon metreküp sondaj gerçekleştirilirken, 5 bin 747 adet ham petrol ve doğalgaz arama amaçlı kuyu açıldı.

Kuyuların 3 bin 322 adedinde farklı seviyelerde sıcak su değerlerine ulaşılırken, 75 santigrat derece üzerinde sıcaklığa sahip olanlarda jeotermal enerji üretilecek. Enerji Bakanlığı, Jeotermal Master Planı çerçevesinde atıl durumdaki mevcut petrol ve doğalgaz sondaj kuyularında da jeotermal enerji üretimi için harekete geçti.

Türkiye'de günümüze kadar yaklaşık 11 milyar dolar harcanarak 11 milyon metre sondaj gerçekleştirilirken toplam 5 bin 747 adet ham petrol ve doğal gaz araştırma, arama, üretim ve enjeksiyon amaçlı kuyu açıldı. Yapılan sondajlar neticesinde ekonomik değeri olan petrol ve gaza ulaşılamadığı için atıl durumda kalan kuyu sayısı ise 3 bin 953 olarak gerçekleşti.