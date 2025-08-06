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Yaşlı ve engelli aylıkları zamlı olarak hesaplarda

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı programları geliştirmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yaşlı ve engelli aylıkları zamlı olarak hesaplarda

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını belirterek, bu kapsamda ağustos ayına yönelik toplam 8,13 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Bu doğrultuda yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladıklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti: "Ağustos ayı için 4,54 milyar lira yaşlı aylığı, 3,59 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,13 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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