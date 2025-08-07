ASELSAN 6 ayda 1,3 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, yılın ilk 6 ayında doğrudan ve dolaylı 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. ASELSAN'ın 2025 yılının ilk 6 ayına ait hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,3 artarak 53,7 milyar liraya ulaştı ve yeni alınan işlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar seviyesinde güçlü bir büyüme kaydedildi. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan şirket, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılı başında uygulamaya başladığı aselsaneXt programının olumlu çıktılarını toplamaya ikinci çeyrekte de devam etti.