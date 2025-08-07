Aydın’da kuru incir 400 liradan satıldı

TÜRKİYE'DE kuru incir üretiminin en önemli merkezi Aydın'da, sezonun ilk ürünü, Germencik Tariş İncir Birliğince kilogramı sembolik olarak 400 liradan satın alındı. Germencikli üretici Salih Demir, sezonun ilk kuru incirini Tariş İncir Birliğine teslim etti. Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, sezonun ilk ürününü sembolik olarak 400 liradan aldıklarını söyledi. Kuraklığa rağmen incirlerin iyi durumda olduğunu belirten Kacar, "Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz" dedi.