Gençler için yeni meslek kapısı: BES aracılığı

2003 yılında başlayan BES ile birlikte BES aracıları, yeni bir iş kolu olarak istihdam piyasasında yerini aldı. Her geçen yıl aracıların sayısı artıyor ve her sene de 5 bine yakın kişi, bireysel emeklilik aracısı oluyor. Genelde de 36 ila 40 yaş arasında olanlar bu mesleği tercih ediyor. Tamamına yakını üniversite mezunu ve mesleği seçenlerin yüzde 54'e yakını da kadın çalışanlardan oluşuyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), bireysel emeklilik aracılarına yönelik son verileri paylaştı. Buna göre aracıların sayısı 80 bine yaklaştı. Aracıların yüzde 54'e yakını kadınlardan, yüzde 46'sı da erkeklerden oluşuyor. Bu mesleği seçenlerin yaş aralıklarına bakıldığında ise 36 yaş üzeri olanların ilgi gösterdiği görülüyor. Üniversite mezunları arasında bireysel emeklilik aracılığı çok yaygın değil.