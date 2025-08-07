Kasko ödemelerinde yeni düzenleme

SEDDK, kasko sigortasında prim/özsermaye katsayısı uygulamasına ilişkin genelgede değişikliğe gitti. Buna göre, kaskoda reasürörlere bölüşmeli reasürans anlaşmaları kapsamında yapılan prim devirleri, brüt yazılan primden indirilecek. SEDDK, 21 Mayıs 2025 tarihinde kasko sigortasında prim/ özsermaye katsayısı uygulamasına ilişkin genelge yayınlamıştı.

Genelge ile sigorta şirketlerinin kasko prim üretimi, özsermaye ile sınırlandırıldı. O tarihte çıkan genelgeye göre, sigorta şirketleri, bir takvim yılı içinde ürettikleri kasko poliçelerindeki tüm teminatlara ilişkin brüt yazılan primlerin toplamı, en son açıklanan özsermayenin 3 katını geçemeyecek. Katsayı hesabında aralık ve haziran aylarına ilişkin açıklanan özsermaye dikkate alınacak.

Sadece kasko poliçe primlerinin toplam primler içerisindeki payının (yoğunlaşma oranının) yüzde 50'nin üzerinde olması veya sadece en son hesaplanmış sermaye yeterliliği oranının yüzde 115'in altında kalması halinde prim/özsermaye katsayısı 2,5 olarak uygulanacak. Genelgeye göre, yoğunlaşma oranının yüzde 40'ın altında kalması halinde prim/özsermaye katsayısı 4 olarak uygulanacak.