Türkiye Varlık Fonu’ndan 600 milyon dolarlık anlaşma

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF), 600 milyon dolarlık uzun vadeli murabaha finansmanına imza attı. Anlaşmayla Türkiye Varlık Fonu'nun İslami finansman piyasalarından sağladığı toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı. Finansman anlaşması, TVF'nin güçlü mali yapısı, uluslararası piyasalardaki itibarı ve yatırımcılarla kurduğu güvene dayalı ilişkiler sayesinde, uygun maliyetli ve piyasa şartlarıyla uyumlu koşullarda temin edildi. Anlaşma Türkiye ile Kuveyt arasındaki finansal işbirliğini güçlendirirken aynı zamanda TVF'nin küresel piyasalarda kaynak çeşitliliğini artırma ve stratejik yatırımlarla Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlama hedeflerine de hizmet ediyor.