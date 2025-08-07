  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Türkiye Varlık Fonu’ndan 600 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye Varlık Fonu’ndan 600 milyon dolarlık anlaşma

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türkiye Varlık Fonu’ndan 600 milyon dolarlık anlaşma
TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF), 600 milyon dolarlık uzun vadeli murabaha finansmanına imza attı. Anlaşmayla Türkiye Varlık Fonu'nun İslami finansman piyasalarından sağladığı toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı. Finansman anlaşması, TVF'nin güçlü mali yapısı, uluslararası piyasalardaki itibarı ve yatırımcılarla kurduğu güvene dayalı ilişkiler sayesinde, uygun maliyetli ve piyasa şartlarıyla uyumlu koşullarda temin edildi. Anlaşma Türkiye ile Kuveyt arasındaki finansal işbirliğini güçlendirirken aynı zamanda TVF'nin küresel piyasalarda kaynak çeşitliliğini artırma ve stratejik yatırımlarla Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlama hedeflerine de hizmet ediyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA