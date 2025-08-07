Tütün üretim ve ticaretinde yeni dönem başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, kayıt dışılığın önlenmesi, piyasa güvenliği ve takibinin güçlendirilmesi amacıyla tütün mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik usul ve esaslarda düzenleme yaptı. Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, "filtre" ve "piyasaya arz ambalajı" ibareleri tanımlanırken, bu kavramlara açıklık getirilmesi hedeflendi. Sektörde yer alan firmalardan teminat alınmasını düzenleyen hükümler daha anlaşılır hale getirildi.