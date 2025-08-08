Emlak vergisi değerleri on kata kadar arttı

2026 yılı Emlak Vergisi metrekare birim değerleri yeniden tespit edildi. Buna göre bazı bölgelerde 10 katı aşan artışlar görüldü. Emlak vergisinde 4 yılda bir yenilenen metrekare birim değerleri, bu yıl yeniden tespit edildi. Belediye temsilcisi, vergi dairesi temsilcileri, tapu müdürlüğü, ticaret odası temsilcisi ile mahalle veya köy muhtarından oluşan 7 kişilik Arsa Takdir Komisyonu, metrekare birim değerlerini cadde cadde, sokak sokak yeniden belirledi. Nitekim Emlak vergisinde temel alınacak yeni birim değerler, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak ve yeni yılın emlak vergileri bu değer üzerinden ödenecek. Gayrimenkul alım satımları sırasında tapu harcına esas değer de emlak vergisi değerinin altında olmayacak. Rayiç bedelin esas alındığı emlak vergisi, büyükşehir sınırları içindeki konutlarda binde 2, büyükşehir dışında bin 1'den hesaplanıyor. Örneğin büyükşehir sınırları içerisinde 2 milyon TL rayiç bedelde, emlak vergisi yıllık 4 bin lira oluyor. Söz konusu vergi, mart ve kasım aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.