Pazar alışverişinde kredi kartı dönemi

15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki pazarlarda POS cihazı zorunlu olacak. Nakit taşımayan tüketiciler de kartla alışveriş yapabilecek. Türkiye genelindeki semt pazarlarında 15 Ağustos 2025 itibarıyla yeni bir uygulama başlıyor. Bu tarihten itibaren pazarcı esnafı, POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak.

ZORUNLU OLACAK

Nakit taşımak istemeyen tüketiciler için pazarda alışveriş yapmak artık daha kolay hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre, pazar yerlerinde banka ya da kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Böylece nakit parası olmayan vatandaşlar da alışverişine ara vermeden devam edebilecek. Yeni uygulama kapsamında Türkiye genelindeki tüm pazarcı esnafı, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren satışlarını POS cihazı aracılığıyla da yapmak zorunda olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamanın takibi yapılacak. POS cihazı kullanımı konusunda esnafın en çok şikayet ettiği konu komisyon oranları oldu. Gelen talepler doğrultusunda bazı bankalarla görüşmeler gerçekleştirildi.