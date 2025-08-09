Doğrudan satış sisteminde yeni kurallar açıklandı

TİCARET Bakanlığı doğrudan satış sistemlerine yönelik yeni kuralların belirlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yönetmelik ile doğrudan satış sistemlerinin piramit satış sistemine dönüşmesinin önlenmesi amacıyla tedbirler alındığı ve doğrudan satış sistemlerinin şeffaf, adil ve güvenilir şekilde işlemesine yönelik temel esaslar belirlendiği açıklandı. Ayrıca, yeni düzenlemeyle birlikte doğrudan satış şirketleri ile doğrudan satıcılar için açık ve denetlenebilir kurallar oluşturuldu. Açıklamada, doğrudan satış faaliyetine konu satışlarda tüketiciye 30 gün süreyle gerekçesiz cayma hakkı tanındığı da aktarılarak, eksik bilgilendirme durumunda ise bu sürenin 1 yıla kadar uzatıldığı, belirli mal veya hizmetlerde de cayma hakkı istisnalarının açıkça düzenlendiği ifade edildi.