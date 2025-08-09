İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ata: Anahtarlarımızı belediyenin kapısına asacağız

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (İESOB) Yalçın Ata, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti ve MHP Konak Belediye meclis üyeleri bir araya gelerek tarifelerdeki yüksek oranlı artışları masaya yatırdı. Esnaf sanatkarların toplumsal yaşamdaki önemine değinen Sait Başdaş, İzmir Esnaf Teşkilatına destek vermek için her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti. Artışların Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çeken İESOB Başkanı Yalçın Ata ise, "Türkiye'de enflasyon yüzde 35 iken yüzde 1600'lere varan artışlar kabul edilemez. Bu gidişle anahtarlarımızı belediyenin kapısına bırakacağız" dedi.

KONAK'TA GÖÇ OLACAK

Ata, "Belediyenin hizmetlerine yapılan aşırı artışlarda en büyük bedeli esnaf ödeyecektir. Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz bu ağır artışlarla iş yapamaz hale geleceklerdir. Esnaf sanatkarların yoğun bulunduğu Konak ilçesindeki bu artışlar kabul edilemez, ilçede ticareti durdurabilecek niteliktedir. Pek çok arkadaşımız işyerini başka bir ilçeye taşımayı düşünür hale geldi. Esnaf destek beklerken ağır bir külfet ile karşı karşıya kaldı. Karar değişmezse sadece esnaf kesimi değil, Konak'ta yaşayan herkes olumsuz etkilenecektir. Çünkü ticaretin aksaması, orta vadede ilçenin refah seviyesini de aşağıya çekecektir. Kararın düzeltilmesi için Birlik olarak çalışmalar yapacağız. Şok etkisi yaratan artışlarla işler yürümez" diye konuştu.