BTK ‘5G ve ötesi’ eğitimini destekleyecek

5G'DE nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için üniversitelerle işbirliğine gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G frekans ihalesini bu ay içerisinde yapmayı planladıklarını açıklarken, ilk sinyal ise 2026 yılında alınacak. Türkiye'yi yeni nesil haberleşme sistemlerine kavuşturacak 5G'ye geçişte nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için ise kamu kurumları ve üniversiteler harekete geçti. 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı kapsamında eğitim desteği alacak nitelikli insan kaynağının, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynayacağı öngörülüyor.