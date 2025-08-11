6 ayda 435 şirket kuruldu

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2025 Haziran ayında kurulan, kapanan şirket sayıları açıklandı. Manisa'da Haziran ayında 53 şirket, 27 ticari işletme kuruldu. 11 şirket tasfiye edildi. Haziran ayında 13 şirket, 1 kooperatif, 23 gerçek kişi ticari işletme kapandı. 2024 yılının Haziran ayında ise 66 şirket 3 kooperatif, 10 ticari işletme kurulmuştu. 10 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilirken, 9 şirket 1 kooperatif ve 13 ticari işletme kapanmıştı. Manisa'da 2025 Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık süreçte 435 şirket, 16 kooperatif 158 ticari işletme kuruldu. 58 şirket ve 5 kooperatif tasfiye edildi