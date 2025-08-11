Manisa’daki Gördes Barajı tarihin en kritik seviyesinde

MANİSA'DA Gölmarmara'yı besleyen Gördes Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık ve iklim krizinin etkisiyle tarihin en düşük noktasına indi. Böyle olunca su alınan baca suyun üzerinde kaldığından tarımsal sulama için su verilemiyor. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan yaptığı açıklamada, "Gördes Barajı'ndaki su seviyesi, kuraklık ve iklim krizinin etkisiyle tarihin en düşük noktasına indi. Suyu aldığımız baca artık suyun üzerinde kaldığı için tarımsal sulamaya teknik olarak su veremiyoruz. Bu, belediyemizin kararı değil; tamamen barajdaki suyun tükenmesinin zorunlu bir sonucudur. İklim krizinin etkileri önümüzdeki yıllarda da devam ederse hepimiz için çok daha zor günler kapıda olacaktır" dedi.