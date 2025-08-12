Sayıstay denetimi yapay zeka ile artırılıyor

KAMU kurumları, denetimlerinde giderek daha çok yapay zekadan yararlanmaya başladı. Sayıştay Başkanı Metin Yener, denetim süreçleri hakkında bilgi verdi. Yener, yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi yeni nesil teknolojilerin denetimlerde etkin kullanılmasının önceliklerden biri olduğunu söyledi. Metin Yener, kurum olarak denetim süreçlerinde kullanmak üzere kendi imkanlarıyla çeşitli sistemler geliştirdiklerini belirterek, "Sayıştay Veri Analizi Sistemi (VERA), Denetim Yönetim Sistemi (DYS), Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) ve Sayıştay Dijital Mevzuat Asistanı (SayBot) sayesinde denetim kapasitesini artırarak riskleri erken tespit ediyoruz" dedi.