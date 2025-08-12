Türkiye tarımsal hasılada 7’nci

KÜRESEL ısınmanın beraberinde getirdiği iklim krizinin avantaja çevrilip çevrilemeyeceğine ilişkin TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu İklim Değişikliği Gerçeğinde Sürdürülebilir Tarım Çalıştayında yanıt arandı.

Çalıştayda sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali Recep Nazlı, iklim krizinin Türkiye açısından fırsata dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine ilişkin çalıştıklarını söyledi. Nazlı, Patates Araştırma Enstitüsünde topraksız tarımla patates yetiştirildiğini anlatarak, "Topraksız tarımda, örtü altı yetiştiriciliğinde, kapalı alanlarda yetiştiricilikte, dünyadaki vaziyetimizi daha iyi noktaya çıkarırsak felaketten fırsat doğurabiliriz. Türkiye dünyada tarımsal hasıla açısından 7'nci sırada. Tarımdaki birçok parametrede dünyada ilk 10'dayız" diye konuştu.