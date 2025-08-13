Meslek liselilere dev destek

Meslek Lisesi öğrencileri çalışarak girişimciliği ve profesyonelliği erken yaşta öğreniyor. Birer üretim merkezi haline gelen özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine verilen destekler bu yıl artırıldı. Organize sanayi bölgesi dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartı aranacak.

Meslek Lisesi öğrencilerine verilen destekle birlikte gençlerin iş hayatına daha fazla adapte olmaları amaçlanıyor.

Eğitim ve öğretim desteği, sadece takviye kursları, yemek, servis ve pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, destek kapsamındaki alanlarda belirlenen eğitim-öğretim ücreti kadar yapılacak.

RAKAMLAR YÜKSELDİ

Organize sanayi bölgeleri içinde açılan okullarda öğrenim gören öğrencilere alanlara göre eğitim desteği tutarı geçen sene yıllık 34 bin 320 TL idi. Bu sene rakam yıllık 48 bin 948 TL'den başlayıp 77 bin 626 TL'ye kadar çıkacak. Benzer şekilde, organize sanayi bölgeleri dışında açılan okullarda öğrenim gören öğrenciler için de geçen sene yıllık 27 bin 24 TL olan destek tutarı 36 bin 482 TL ile 48 bin 894 TL arasında değişecek.

GERÇEK DIŞI BEYANA YAPTIRIM

EĞİTİM ve öğretim desteği, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Gerçek dışı beyanda bulunarak destekten fazladan yararlananların ödemeleri, gecikme zammıyla birlikte bir ay içinde tahsil edilecek. Ödememe durumunda ise yasal takip yapılacak ve tekrar eden durumlarda kurumların açma izinleri iptal edilecek.