Egeli ödüllü firmadan konkordato talebi

EGE Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödülleri alan Olivos'un sahibine ait şirketler içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı aşmak için konkordato talep etti. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali sıkıntı yaşayan üç ticari taraf için konkordato süreci başlattı. Mahkeme, Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin ortaklarından ve aynı zamanda yönetimi kurulu başkanı olan Selçuk Atalay hakkında 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.