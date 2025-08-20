Son dakika: AJet'ten Avrupa ülkelerine 9 avroya uçuş fırsatı

AJet'in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine yapılacak seyahatlerde biletler, 8 kilogram kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli toplam 112 bin 224 koltuğun satışa sunulduğu indirimli bilet kampanyası başlattı.





Kampanya, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor. Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç'in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor.



İndirimli biletler, 22 Ağustos Cuma saat 23.59'a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025-19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.