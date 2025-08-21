Masa başından gökyüzüne

Denizli'de 'beyaz cennet' olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de turistleri uçuran bir sıcak hava balonu şirketinde çalışan Nurgül Tunç Hasçelik (32) ilk kadın sıcak hava balon pilotu oldu. Hasçelik, 7 yıl önce ilçede faaliyet gösteren bir sıcak hava balonu şirketinde işe başlamıştı. Lise mezunu olan Hasçelik, şirketin bir yandan ön muhasebesini tutarken, bir yandan hayranlıkla turistleri uçuran sıcak hava balonlarını izledi.

Nurgül Tunç Hasçelik, turistleri uçuran balonlara hayranlıkla baktığını ve kendisinin de bu işi yapabileceğine inandığını söyledi.

'PİLOTLARA ÖZENDİM'

Balonları uçuran pilotlara özenen Hasçelik, kendisinin de pilot olabileceğine inanıp, eğitim almaya başladı. Bir yıl boyunca eğitim alan Hasçelik, pilot olmayı başardı. 4 yıldır pilotluk yapan Hasçelik, yerli ve yabancı turistleri Pamukkale semalarında manzarayla buluşturuyor.

"Çevremdekiler 'Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın' diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar. Eğitime başladım ve birçok erkekten daha iyi yapabildiğimi anladım" diyen Hasçelik, "Balonlara hayrandım. Pilotlara özeniyordum. Çok etkilendim. Yapmak istedim. Bir kadın olarak gurur verici bir durum, bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok" ifadelerini kullandı.

Nurgül Tunç Hasçelik, turistleri Pamukkale semalarında eşsiz manzarayla buluşturuyor.

'DİKKAT VE PLAN GEREKİYOR'

KADIN pilot görenlerin şaşırdıklarını söyleyen Hasçelik, şöyle devam etti: "Kadın pilot olunca daha güven verdiklerini söylüyorlar, daha özenli oluyor diyorlar. Bu iş en çok dikkat ve plan gerektiren bir iştir. Güç arkada kalıyor. Hava sert olursa ve dikkatli plan yapmazsak kötü sonuç alınabilir. Dikkat ve plan yapıldığı sürece balonun hiçbir tehlikesi yoktur."

Hasçelik ayrıca, hava şartlarının durumuna göre balonla uçulabilen tek bölgenin Pamukkale olduğunu, günde 30 ile 40 balonun yaklaşık 600 turistle havalandığını da söyledi.