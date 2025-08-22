Dev proje için geri sayım

İzmir'de Folkart satışa yönelik ön talep toplama sürecini hayata geçirdikten sonra, Kasım ya da Aralık ayında ORİON Projesi'nin lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ÇALIŞMALAR TAMAM

Dev ORİON Projesi'nin sınırlarında; farklı büyüklüklerde yaklaşık bin konut, hastane, beş yıldızlı bir otel ve bu otele bağlı hizmet sunacak özel bir rezidans kulesi yer alacak. İzmir Körfezi manzaralı projenin bütünü; kendi kulvarında İzmir'in en büyüğü, Türkiye'nin ise en iddialı projesi olma özelliğini taşıyor. Her yeni projede daha iyisini, daha estetik olanı hedeflediklerini vurgulayan Sancak, İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken Körfez manzaralı bu özel alanda; karma, yeşil alanların ön planda olduğu ve Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir proje geliştirdiklerini belirtti.

Tanıtım için hazırlanan toplam 1350 metrekare alandaki 'Proje Deneyim Ofisi' sektör açısından da çok sayıda 'ilk'i barındırıyor. Deneyim Ofisi iki katlı bir alanda konumlanıyor. Burada, Türkiye'de ilk kez sergilenecek olan 46 metrekare büyüklüğünde ve 4,5 metre yüksekliğinde dev bir maket yer alıyor. Sancak, "Bu mega proje, güzel İzmirimize yakışan, en üst düzeyde estetik bir çizgiye sahip. İzmir, ORİON ile yeni bir sembol kazanacak" dedi.