Doğal gaz keşfiyle 4 milyar metreküp üretim yapıldı

TÜRKİYE tarihinin en büyük doğal gaz keşfi, 5 yıl önce 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'de gerçekleştirildi. Sakarya Gaz Sahası'ndan bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapıldı. Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı. Keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Sakarya Gaz Sahası" adı verilen bölgede üretim için düğmeye bastı. Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın, karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı" dedi.