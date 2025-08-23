İzmir’de öğrenci servis tarifesi belli oldu!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Sezonu öğrenci servisi fiyat tarifesi imzalanarak onaylandı. Tarifeye göre en yakın mesafe olan 0-3 kilometre ücreti; devlet okullarında 2 bin 762 TL, anaokulu ve özel okullarda 3 bin 313 TL'ye yükseldi. Araçlarda yardımcı personel (hostes) kullanılması durumunda mevcut fiyatlara yüzde 30 eklenerek en yakın mesafe 0-3 kilometre devlet okullarında 3 bin 590 TL, anaokulları ve özel okullarda da 4 bin 306 TL oldu.

GÜVENLİ HİZMET

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, "Öğrenci servis tarifemizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meslektaşlarıma kazasız belasız hayırlı işler dilerim" dedi. Servisle ilgili mağduriyet yaşanmaması için velilere uyarıda bulunan Mert, "Devlet okullarında fahiş fiyatla ilgili bir şikâyet yok. Çocuklarını özel okula servisle gönderecek velilerimiz, okulun anlaştığı aracı firmalar yerine doğrudan S plakalı servisçilerle anlaşsın. Böylece hem güvenli hizmet alırlar hem de maliyetleri fahiş rakamlardan kurtulmuş olur" dedi.