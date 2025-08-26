7 ayda 41.7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda, 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu. Operasyonlarda 6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin tekstil ürünü, 31 bin 255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin elektrik ve elektronik eşya, 1548 ton kimyevi madde ile 1268 taşıt aracı yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, bunlara ek olarak tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

191 TAŞITA EL KONULDU

BU yılın temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlarla, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza atıldığı vurgulanan açıklamada, "Temmuzda gerçekleştirilen 596 operasyonda, toplam 6 milyar 227 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yakalama değerinde yüzde 77 artış yaşanırken, operasyonlar kapsamında çok geniş bir yelpazede kaçak eşya tespit edilerek el konuldu" değerlendirmelerinde bulunuldu.

Açıklamada, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1,8 ton uyuşturucu madde, 12 milyon 82 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 4 milyon 610 bin çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin tıbbi malzeme, 80 bin 186 elektrik ve elektronik eşya, 2 bin 593 ton uygunsuz gıda ürünü ve 191 taşıta el konulduğunun bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.