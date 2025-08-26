Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda değişiklik

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'de yaptığı değişiklikle, araç sayısına bağlı özel-tüzel ayrımı, referans poliçe kullanımı ve hasar bildirimlerinin basamaklara yansıması düzenlendi. Buna göre, genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde, kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak. Ancak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında düzenlenen kısa süreli poliçelerde bu fıkra hükmü uygulanmayacak.