Gıda denetimleri toplu tüketim yerlerinde sıklaştı

TARIM ve Orman Bakanlığı, temmuzda 105 bin 810 denetim gerçekleştirirken en fazla incelemenin 47 bin 517 ile toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü. Geçen ay gıda işletmelerine toplam 105 bin 810 resmi kontrol gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 207 milyon 373 bin 359 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerin yüzde 44,9'unun toplu tüketim yerlerine yapıldığı görüldü. Toplu tüketim yerlerine 47 bin 517 denetim gerçekleştirilirken 762 idari yaptırım uygulandı. 2 işletme hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. 35 milyon 347 bin 98 lira idari ceza kesildi