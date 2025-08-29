Usulsüz üretime 54 milyon lira ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde görev yapan Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) uzmanları ile işbirliği içerisinde denetimlerine devam ediyor. Yapı malzemesi üretimi yapan firmalara yönelik denetimlerde; alarm sistemleri, çelik yassı mamuller, karo yapıştırıcıları ve plastik boru sistemleri gibi birçok madde kapsamlı şekilde mercek altına alınıyor. Usulsüz faaliyet yürüten işletmelere ağır yaptırımlar uygulanıyor. Türkiye genelinde bu yıl 25 Ağustos itibarıyla toplam 14 bin denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde standartlara aykırı üretim yaptığı tespit edilen yapı malzemesi firmalarına toplam 54 milyon lira idari ceza uygulandı.