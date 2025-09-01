Son dakika altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları | 1 Eylül Pazartesi

Öte yandan, gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlamasının ardından 40,54 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gümüşün ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,14 artışla 40,60 dolardan işlem görüyor.



Makroekonomik veri tarafında ise Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

