AR-GE teşviki geçen yıl 106 milyar lira oldu

AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 78,6 artışla 105 milyar 977 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin dolaylı AR-GE teşviklerini açıkladı. Buna göre, AR-GE faaliyetlerine yönelik vergi teşviki 2023'te 59 milyar 332 milyon lira olurken, geçen yıl yüzde 78,6 artışla 105 milyar 977 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Dolaylı AR-GE teşviklerinden yararlanan girişimler, 53 milyar 926 milyon lirayla en fazla gelir vergisi stopaj desteğinden faydalandı.