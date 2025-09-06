Gümrüklerde yeni teknoloji hamlesi

TİCARET Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital teknolojiler ve yapay zekayla verimliliği artırmaya odaklanırken, bu kapsamda tarife tespitinden araç giriş ve çıkışlarına kadar çeşitli işlemleri kolaylaştıracak bir dizi çalışmayı yıl sonuna kadar yapmayı hedefliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"na göre, ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Uluslararası ticaretin daha hızlı, güvenli şekilde yürütülmesi, işletmelerin rekabet gücünün ve tüketici haklarının korunması hedefiyle yıl sonuna kadar bazı çalışmaların tamamlanması, bazı yeni uygulamaların da devreye alınması öngörülüyor. Özellikle tarımsal ürünlerdeki gelişmeler yakından takip edilip gerekli olması halinde gümrük vergilerinde düzenleme yapılabilecek.