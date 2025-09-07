Binlerce tohum örneği gen bankalarında yerini aldı

TARIMDA yaygın kullanılan tohumlar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar gibi değişikliklere uyum için geliştirilmeye devam ediliyor. Gıda güvenliği için önemli kaynak olan yerel çeşitler (ata tohum) sistematik toplanarak tanımlanıyor ve gen bankalarında korunup yeni çeşit geliştirmek için ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak kullanılıyor. Bu kapsamda, ülkede yerel çeşitlerin tescillerinin yapılabilmesi amacıyla toplam bin 537 yerel çeşit örneği İzmir'deki Ulusal Tohum Gen Bankası ile Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankasında muhafaza altına alındı. İzmir ve Ankara'daki gen bankalarında 122 bin 750 tohum örneği bulunduğu kaydedildi.