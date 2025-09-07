Hekimlikte teşvik ve nöbet düzenlemesi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik uygulanan sözleşme ve ödeme kriterlerinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemelerle sözleşme yenileme kriterlerinden nöbet ücretlerine, aile hekimlerine yapılacak ödemelerden işçi haklarına kadar birçok önemli değişiklik hayata geçti. Ayrıca teşvik ödemeleri de daha geniş kapsamlı ilaç gruplarını içine alacak şekilde güncellendi.

Aile hekimliğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlara yönelik sözleşme ve ödeme kriterlerinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik çerçevesinde, teşvik ödemelerinde revizyona gidildi. Teşvik ödemeleri, daha geniş kapsamlı ilaç gruplarını içine alacak şekilde güncellenirken, günlük muayene sayısı, kronik hastalık taramaları ve hasta memnuniyet oranı da teşvik kriteri olacak. Teşvik ödemelerinde akılcı ilaç uygulamaları da dikkate alınacak. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin nöbet hesaplamaları aile hekimleriyle aynı olacak.

BAKANLIK SORUMLU OLACAK

Valiler sözleşme yapma yetkisini doğrudan devredemeyecek. Sözleşmeler valilik tarafından Sağlık Bakanlığı onayı ile il sağlık müdürüne devredilebilecek. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmeleri, koruyucu sağlık hizmetlerinden alınan puanlara göre yenilenecek. Yeni kriterlere göre sözleşmenin devam etmesi için 70 puan ve üzeri alınması gerekecek. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları 3 aya kadar görevden uzaklaştırılabilecek. Süre yalnızca ceza kovuşturması halinde 2 ay daha uzatılabilecek.

NÖBET SAATLERİ

NÖBET ücretleri için de yeni hesaplama yapıldı. Buna göre, entegre sağlık merkezlerinde tutulan nöbetler artık 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet üzerinden hesaplanacak. Tutulmayan her 8 saatlik nöbet için katsayı yüzde 8 oranında azaltılacak.

