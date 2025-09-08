Manisa’ya ilk yüzer güneş enerjisi santrali kurulacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapasite artışı yarışmaları için takvimin belli olduğunu duyurdu. Bayraktar, kasım ve aralık aylarında 1150 megavat (MW) rüzgâr ve 850 MW güneş olmak üzere toplam 2 bin MW'lık kapasite tahsisi yapılacağını açıkladı. Bakan Bayraktar, geçen yıl Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle göller ve barajlarda yenilenebilir enerji santralleri kurulabilmesinin önünün açıldığını hatırlatarak, bu kapsamda ilk yüzer güneş enerjisi santrali (GES) ihalesinin yapılacağını duyurdu. "Manisa'da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında 35 MW kapasiteli yüzer GES kurulumu için kapasite tahsis edeceğiz" dedi.