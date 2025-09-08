Rekor kıran sarı metal yüzde 37 değer kazandı

ALTININ onsu, ABD'de iş gücü piyasasından gelen soğuma sinyallerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörülerini güçlendirmesiyle bu hafta yeni bir rekor kırarak 3 bin 600 dolara ulaştı. Uzmanlar 2025'te yüzde 37 değer kazanan altında yaşanacak geri çekilmeleri piyasaların alım fırsatı olarak gördüğünü değerlendirdi. ABD yönetiminin attığı adımların ekonomi ve ticaret alanında oluşturduğu riskler varlığını korurken, Fed'in gelecek dönemde daha güvercin bir tutum sergileyeceğine dair öngörüler cuma günü tahminlerin epey altında gelen tarım dışı istihdam verisiyle güç kazandı.