‘Şoklara dayanıklıyız’

Türkiye ekonomisinin gelecek üç yılına yön verecek Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla açıklandı. Program, enflasyonla kararlı mücadele, mali disiplinin sürdürülmesi ve sürdürülebilir büyüme hedefleri etrafında şekillendi. Ekonomideki dayanıklılığa dikkat çeken yetkililer, uygulanan politikaların sonuç verdiğini; cari açıkta düşüş, rezervlerde artış ve risk priminde gerileme yaşandığını vurguladı. Program, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'BÜYÜME ARALIKSIZ SÜRDÜ'

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dezenflasyon ve fiyat istikrarının, programın her zaman en büyük önceliği olduğunu ve bu konuda önemli yol kat edildiğini belirtti. Şimşek ayrıca şu açıklamalarda da bulundu: "Tasarruf genelgesi sayesinde, kamunun yaptığı harcamaları yaklaşık yüzde 33 düşürdük. Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı. Çok boyutlu iç ve dış şokların yaşandığı bir dönemde, büyüme sürdü." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz. Enflasyonun, 2027'de yüzde 9'a ve 2028 yılında ise yüzde 8 seviyelerine gerileyerek, program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz. Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir tabloya kavuşacaktır" dedi.