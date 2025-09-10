Aydın’da sıra dışı uygulama... Okul yapana arsa verilecek

Aydın Nazilli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, okul ihtiyacını karşılamak için sıra dışı bir yöntem uygulamaya hazırlanıyor. Nazilli Zafer Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 dönümlük alan içerisine yeni anaokulu okul inşa edilecek. 'Arsa Karşılığı Okul Yapımı' ihalesine çıkılan binanın toplam inşaat alanı 909 metrekare olarak açıklanırken projenin maliyeti, bina, çevre düzenlemesi ve KDV dahil olmak üzere 28 milyon 275 bin lira olarak belirlendi.