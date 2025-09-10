Aydın’da sıra dışı uygulama... Okul yapana arsa verilecek

Aydın Nazilli'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, okul ihtiyacını karşılamak için sıra dışı bir yöntem uygulamaya hazırlanıyor. Nazilli Zafer Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 8 dönümlük alan içerisine yeni anaokulu okul inşa edilecek. 'Arsa Karşılığı Okul Yapımı' ihalesine çıkılan binanın toplam inşaat alanı 909 metrekare olarak açıklanırken projenin maliyeti, bina, çevre düzenlemesi ve KDV dahil olmak üzere 28 milyon 275 bin lira olarak belirlendi.
Okul yapımı karşılığında Nazilli'nin Ocaklı Mahallesi'nde bulunan hazineye ait 5 dönümlük bahçe vasıflı arsaysa ihaleyi kazanan yükleniciye verilecek.
EFELER'DE OLACAK
Yapılacak okula karşılık olarak verilecek yerleşik alan sınırı içerisinde kalan söz konusu taşınmazın tahmini bedeli 28 milyon 962 bin lira olarak saptanırken, söz konusu ihale 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Efeler'deki Milli Emlak Müdürlüğü Hizmet Binası'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler belirlenen şartnameleri Milli Emlak Müdürlüğü'nden temin edebilecek. Geçici teminat bedeli 4 milyon 350 bin lira olarak açıklanan ihale kapsamında isteklilerin tekliflerini kapalı zarf usulüyle sunmaları gerekecek.